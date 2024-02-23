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Колишній співробітник ДСНС з Херсонщини заочно отримав підозру у державній зраді

Стаття передбачає покарання на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Колишній співробітник ДСНС з Херсонщини заочно отримав підозру у державній зраді
Фото: Херсонська ОВА

Колишній співробітник ДСНС з Херсонщини підозрюється у державній зраді.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

За інформацією слідства, чоловік обійняв посаду «начальника» у незаконно створеному органі «Херсонском районном управлении Службы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Підозрюваний здійснював керівництво підрозділом, незаконно використовував матеріально-технічну базу захопленої служби НС. Підбирав кадри, вів облік їхнього робочого часу. Допомагав окупаційній владі налагоджувати роботу надзвичайників згідно російських нормативів.

Фігурант заочно отримав підозру у державній зраді за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється ТУ ДБР у місті Мелітополі, у супроводі співробітників Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, у грудні минулого року експрацівниця Херсонської виправної колонії отримала 9 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду. Жінка порушила присягу працівника правоохоронного органу і перейшла на бік ворога.

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