Колишній співробітник ДСНС з Херсонщини заочно отримав підозру у державній зраді

Колишній співробітник ДСНС з Херсонщини підозрюється у державній зраді.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
За інформацією слідства, чоловік обійняв посаду «начальника» у незаконно створеному органі «Херсонском районном управлении Службы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Підозрюваний здійснював керівництво підрозділом, незаконно використовував матеріально-технічну базу захопленої служби НС. Підбирав кадри, вів облік їхнього робочого часу. Допомагав окупаційній владі налагоджувати роботу надзвичайників згідно російських нормативів.
Фігурант заочно отримав підозру у державній зраді за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюється ТУ ДБР у місті Мелітополі, у супроводі співробітників Управління СБУ в Херсонській області.
Нагадаємо, у грудні минулого року експрацівниця Херсонської виправної колонії отримала 9 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду. Жінка порушила присягу працівника правоохоронного органу і перейшла на бік ворога.