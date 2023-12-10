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Експрацівниця Херсонської виправної колонії отримала 9 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду

Жінка порушила присягу працівника правоохоронного органу і перейшла на бік ворога.

Експрацівниця Херсонської виправної колонії отримала 9 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Експрацівниця Херсонської виправної колонії отримала 9 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Ураховуючи співпрацю зі слідством, суд засудив її до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що засуджена під час тимчасової окупації Херсона, порушила присягу працівника правоохоронного органу. Вона перейшла на бік ворога. Жінка зайняла посаду так званого «младшего инспектора Дарьевской исправительной колонии» у незаконно створеному окупаційною владою органі - «Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области».

Засуджена виконувала злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора, сприяючи становленню окупаційних правоохоронних органів.

До набрання вироку законної сили вона утримуватиметься під вартою. 

Нагадаємо, до 15 років за ґратами засуджено ексспівробітника УДО, який перейшов на бік ворога під час окупації Чернігівщини. Зрадник забезпечував житлом і продуктами військових Росії, відбирав майно у місцевих мешканців.

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