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Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 135 вибухів.

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: EPA/UPG

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини.

Про ситуацію на прикордонні станом на 21:00 повідомила Сумська ОВА. 

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Дружбівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (23 вибухи), обстріл за допомогою FPV-дрону (1 вибух), обстріл з АГС (60 вибухів) та обстріли з артилерії (6 вибухів).

Есманська громада: зафіксовано 11 вибухів з мінометів.

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Дружбівська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано  скидання ВОГу з БпЛА (1 вибух).

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