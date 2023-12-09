Їх встановлюють в місцях скупчення людей: вокзали, ринки, торговельні центри тощо.

На Харківщині почали встановлювати модульні захисні споруди.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Мережу об'єктів розміщуємо біля багатоповерхівок, автовокзалів, ринків, торговельних центрів, ЦНАПів та в інших місцях скупчення людей. Всього плануємо встановити 65 модульних укриттів на території Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського та Харківського районів. 11 вже встановили”, – повідомив Синєгубов.

За його інформацією, вартість кожної споруди – 1,9 млн грн. На 70% проєкт фінансується з місцевих бюджетів, ще 30% – участь обласного бюджету в межах Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2023 роки.

Тим часом у Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікаційних споруд. Орган працюватиме в режимі 24/7 за принципом "оперативного штабу".