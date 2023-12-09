Головне за суботу, 9 грудня: ворожі штурми на п’яти напрямках, обстріл Куп’янська

45 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ракета над Кривим Рогом, новий голова комітету ВР з питань свободи слова, зустріч Зеленського з прем’єром Кабо-Верде. Яким запам’ятається 654-й день повномасштабної війни.

Сьогодні ввечері біля Кривого Рогу збили російську ракету, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету”, – написав Лисак

Він також повідомив, що вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка.

Загиблих та постраждалих немає.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Ворог завдав ракетного та 5 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони відбивають атаки ворога на 5 напрямках - Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському та Запорізькому.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 грудня – в нашій новині.

Росіяни вчергове вдарили по Харківщині. "Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Попередньо, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У прокуратурі зазначили, що чоловік перебуває у тяжкому стані у лікарні.

Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.

Дорогою до Аргентини український президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві.

Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами.

“Голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України. Я дякую Премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру”, - написав президент.

Кабо-Верде - держава у Західній Африці. Розташована на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані за 600 км від узбережжя Африки.

У Аргентині Зеленський планує взяти участь в інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. Про нового президента Аргентини можна прочитати в матеріалі LB.ua.

Парламент обрав головою комітету з питань свободи слова представника фракції "Голос" Ярослава Юрчишина. За відповідне рішення проголосували 247 нардепів, повідомила народний депутат від фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

За словами колеги Юрчишина по фракції Ярослава Железняка, в комітеті з питань свободи слова таким чином уже чотири члени.

Ярослав Юрчишин у Telegram прокоментував своє призначення на посаду голови Комітету з питань свободи слова та окреслив пріоритети в роботі Комітету.

Які саме – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!