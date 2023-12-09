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Парламентський комітет з питань свободи слова очолить депутат Ярослав Юрчишин

"За" проголосували 247 народних депуутатів.

Парламентський комітет з питань свободи слова очолить депутат Ярослав Юрчишин
Ярослав Юрчишин
Фото: firtka.if.ua

Парламент обрав головою комітету з питань свободи слова представника фракції "Голос" Ярослава Юрчишина. За відповідне рішення прголосували 247 нардепів.

Про це повідомила народний депутат від фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, на погоджувальній було запропоновано винести на порядок денний постанову фракції ЄС про призначення нардепа Павленка головою комітету свободи слова. Однак парламент підтримав Ярослава Юрчишина від фракції "Голосу".

Призначення Юрчишина прокоментував колега по фракції Ярослав Железняк. 

"Рада призначила мого колегу по фракції Ярослава Юрчишина Головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.Таким в чином в цьому потужному Комітеті вже 4-и члени:

Голова - ЮрчишинЗаступник - БрагарСекретар - Швець Ну і простий член - Шуфрич… але він поки ходити на засідання не зможе", — зазначив Железняк.

Ярослав Юрчишин

Народний депутат Верховної Ради IX скликання. Один з основних членів партії "Голос".У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 7 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики.

У червні 2021 року оголосив про своє придєнання до новоствореного об'єднання "Справедливість" та про недовіру голові фракції "Голосу" в ВРУ разом з іншими 10 депутами партії.Протягом 2007—2012 років Юрчишин працював помічником на громадських засадах народного депутата Ігоря Кріля. А впродовж 2010—2014 — помічник на громадських засадах народного депутата Лесі Оробець. 2013—2016 — Голова ради (Крайової пластової ради) Пласту-Національної скаутської організації України. 2014 року Ярослав Юрчишин був керівником напрямку підготовки та обговорення реформ Центру Реформ Інституту розвитку суспільних інновацій.

Входив до Ради громадського контролю при НАБУ (2015—2016).

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