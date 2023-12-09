Верховна рада ухвалила звернення щодо переговорів про вступ України до ЄС

Парламент прийняв звернення до держав – членів ЄС та інституцій щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до ЄС. За таке рішення проголосували 292 народних депутати. Про це повідомила народний депутат Ірина Герщаенко.

Враховуючи підтримку від ЄС та його держав-членів, Верховна Рада України звертається за підтримкою відкриття переговорів про вступ до ЄС. Напередодні в ВР було зареєстровано дві ідентичні постанови на підтримку євроінтеграції.

"Рада проголосувала це звернення із закликом в історичний момент для нашої країни докласти максимум зусиль всім друзям України в ЄС, аби вже наступного тижня, 14-15 грудня, рішення Євроради щодо початку переговорів про вступ було позитивним. ВР прийняла всі необхідні законопроекти для початку переговорів. Україна прискорює свій стратегічний курс на вступ до Європейського Союзу", – пише Герщаенко.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони.