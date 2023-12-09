Верховна рада ухвалила звернення щодо переговорів про вступ України до ЄС

Парламент прийняв звернення до держав – членів ЄС та інституцій щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до ЄС. За таке рішення проголосували 292 народних депутати. Про це повідомила народний депутат Ірина Герщаенко.
Враховуючи підтримку від ЄС та його держав-членів, Верховна Рада України звертається за підтримкою відкриття переговорів про вступ до ЄС. Напередодні в ВР було зареєстровано дві ідентичні постанови на підтримку євроінтеграції.
"Рада проголосувала це звернення із закликом в історичний момент для нашої країни докласти максимум зусиль всім друзям України в ЄС, аби вже наступного тижня, 14-15 грудня, рішення Євроради щодо початку переговорів про вступ було позитивним. ВР прийняла всі необхідні законопроекти для початку переговорів. Україна прискорює свій стратегічний курс на вступ до Європейського Союзу", – пише Герщаенко.
Напередодні президент Володимир Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони.
- Закон 10262 дозволяє, наприклад, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснювати перевірки майна і транспортних засобів посадовців, придбаних ними до призначення.
- Закон 10288-1 дозволяє використання мов ЄС та нацменшин, окрім мови РФ у політичній рекламі, приватних школах і університетах, класах нацменшин, медіа. При цьому реклама має дублюватися українською, а вивчення української як державної буде обовʼязковим у всіх закладах освіти, хоча навчання може проводитися мовами ЄС. Документ впроваджує зміни не на 5 років, як планував уряд, а безстроково. До речі, в парламенті голосували за депутатський законопроєкт, а не урядовий.
- Закон 10060 вдосконалює процедуру конкурсного відбору прокурорів та керівництва. САП виокремлюється в окремий орган зі структури Офісу Генерального прокурора. Передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП. До речі, цим законом частково скасували «правки Лозового».
- Закон 10203-1 передбачає збільшення складу НАБУ на 300 осіб. Загалом штат відомства зросте до 1000 осіб. Це буде відбуватися поетапно: на 100 осіб протягом трьох наступних років.