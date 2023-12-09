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Парламент прийняв закон щодо криміналізації контрабанди, — нардеп Железняк

Прийняття законопроєкту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.

Парламент прийняв закон щодо криміналізації контрабанди, — нардеп Железняк
Фото: Держприкордонслужба

Верховна рада у суботу прийняла закон про криміналізацію контрабанди. Прийняття такого рішення є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році, пише перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення ухвалено 248 голосами.

Документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах, а також за недостовірне декларування товарів, зокрема вчинене за попередньою змовою зі службовою особою митниці. Запровадження кримінальної відповідальності набиратиме чинності поетапно. 

Так, за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, а контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Закон прийнято у редакції, до якої внесли правки на яких наполягав бізнес:

  • поріг, після якого настає кримінальна відповідальність за контрабанду, збільшено у п'ять разів – до 6 млн грн;
  • пороги по кримінальній відповідальності за контрабанду підакцизних товарів піднято у 2 рази – до 1,3 млн грн;
  • враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину;
  • суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями – у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства.

Ухвалення законопроєкту про криміналізацію контрабанди є вимогою для отримання в цьому році чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро.

Законопроект 5420 про криміналізацію контрабанди товарів ще з квітня 2021 року перебував у Верховній Раді на розгляді. Тоді парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт про криміналізацію контрабанди товарів. 

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