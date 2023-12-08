Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Естонії посилення ППО України

Також сторони обговорили важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку ЄС.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

“Після ранкових спроб Росії завдати ракетного удару по українській цивільній інфраструктурі я наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної оборони України”, - написав президент.

Він зазначив, що це особливо актуально для прифронтових областей: Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, а також Одеської – для захисту обласного центру та «зернового коридору».

Також сторони обговорили й важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку ЄС, а також єдності Євросоюзу з огляду на очікувані рішення саміту Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ та надання 50 мільярдів євро підтримки. Глава держави зауважив, що Україна зі свого боку виконує всі зобов'язання перед ЄС.

Крім того, сторони окремо зосередилися на спільних зусиллях із протидії російській дезінформації та на співпраці у сфері кібербезпеки.