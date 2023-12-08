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Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Естонії посилення ППО України

Також сторони обговорили важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку ЄС. 

Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Естонії посилення ППО України
Фото: ЕРА/UPG

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас

“Після ранкових спроб Росії завдати ракетного удару по українській цивільній інфраструктурі я наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної оборони України”, - написав президент. 

Він зазначив, що це особливо актуально для прифронтових областей: Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, а також Одеської – для захисту обласного центру та «зернового коридору».

Також сторони обговорили й важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку ЄС, а також єдності Євросоюзу з огляду на очікувані рішення саміту Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ та надання 50 мільярдів євро підтримки. Глава держави зауважив, що Україна зі свого боку виконує всі зобов'язання перед ЄС.

Крім того, сторони окремо зосередилися на спільних зусиллях із протидії російській дезінформації та на співпраці у сфері кібербезпеки.

  • У кінці листопада Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала майже всі рекомендації для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Про початок процесу вступу України до ЄС повідомлять після саміту європейських лідерів у Брюсселі.
  • Раніше стало відомо, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що нашій державі ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною. 
  • Сьогодні Рада також прийняла декілька важливих для євроінтеграції законів: законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби; законопроєкт щодо збільшення складу НАБУ на 300 осіб; законопроєкт про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи; законопроєкт про незалежність САП.
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