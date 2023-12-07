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Зеленський і прем'єр Іспанії обговорили прогрес України щодо виконання рекомендацій Єврокомісії

"Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття переговорів України щодо вступу до ЄС", - висловив сподівання Президент.

Зеленський і прем'єр Іспанії обговорили прогрес України щодо виконання рекомендацій Єврокомісії
Педро Санчес і Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Президент привітав Санчеса з переобранням на посаду глави уряду. 

Співрозмовники обговорили питання безпеки й прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Євроради. 

"Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття переговорів України щодо вступу до ЄС", - висловив сподівання Зеленський.

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