Зеленський і прем'єр Іспанії обговорили прогрес України щодо виконання рекомендацій Єврокомісії

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.
Президент привітав Санчеса з переобранням на посаду глави уряду.
Співрозмовники обговорили питання безпеки й прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Євроради.
"Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття переговорів України щодо вступу до ЄС", - висловив сподівання Зеленський.