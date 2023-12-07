Зеленський і прем'єр Іспанії обговорили прогрес України щодо виконання рекомендацій Єврокомісії

"Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття переговорів України щодо вступу до ЄС", - висловив сподівання Президент.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Президент привітав Санчеса з переобранням на посаду глави уряду.

Співрозмовники обговорили питання безпеки й прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Євроради.

"Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття переговорів України щодо вступу до ЄС", - висловив сподівання Зеленський.