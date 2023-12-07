ЗМІ: Зеленський поїде на інавгурацію новообраного президента Аргентини

Це буде перша поїздка глави держави до Латинської Америки з моменту російського вторгнення в Україну.

Володимир Зеленський поїде в неділю до Буенос-Айреса, щоб бути присутнім на інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея, передає видання TN.

Візит Зеленського підтвердили виданню дипломатичні джерела в Україні. Хоча український президент був у списку гостей, його приїзд до Аргентини спершу не очікували.

Якщо Зеленський таки прибуде до Буенос-Айресу, то це стане першою його поїздкою до Латинської Америки з моменту російського вторгнення в Україну.

Запрошення Зеленському також є яскравим жестом Мілея у бік України. У листопаді Мілей під час телефонної розмови запросив українського колегу відвідати Аргентину і навіть запропонував свою країну як місце проведення можливого регіонального саміту щодо миру.

Хто такий Хав'єр Мілей