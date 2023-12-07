ЗМІ: Зеленський поїде на інавгурацію новообраного президента Аргентини

Володимир Зеленський поїде в неділю до Буенос-Айреса, щоб бути присутнім на інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея, передає видання TN.
Візит Зеленського підтвердили виданню дипломатичні джерела в Україні. Хоча український президент був у списку гостей, його приїзд до Аргентини спершу не очікували.
Якщо Зеленський таки прибуде до Буенос-Айресу, то це стане першою його поїздкою до Латинської Америки з моменту російського вторгнення в Україну.
Запрошення Зеленському також є яскравим жестом Мілея у бік України. У листопаді Мілей під час телефонної розмови запросив українського колегу відвідати Аргентину і навіть запропонував свою країну як місце проведення можливого регіонального саміту щодо миру.
Хто такий Хав'єр Мілей
- Мілей - телезірка, ультраправий популіст, який 19 листопада цього року здобув перемогу в другому турі президентських виборів в Аргентині, набравши 55,69% голосів виборців.
- У минулому новообраний аргентинський президент був вокалістом кавер-гурту Everest. Знайшов славу економічного експерта в аргентинських телевізійних шоу, де розповідав як про нещастя інфляції, так і про секс. Епатажність зробила його впізнаваним і допомогла почати кар'єру в політиці приблизно п'ять років тому.
- Мілей програв у першому турі виборів, набравши 36,6% голосів. Його опонентом був Серхіо Масса.
- Невдовзі після виборів Зеленський запросив Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації Формули миру, зокрема, направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників. Також запропонував долучитися до підготовки саміту Україна – Латинська Америка і запросив свого аргентинського колегу відвідати Україну з візитом.