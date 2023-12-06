Президент підкреслив, що "Путін не виграв жодної операції за цей рік".

Президент Володимир Зеленський нині звернувся до учасників онлайн-саміту лідерів G7.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Зеленський подякував партнерам за підтримку нашої держави і висловив сподівання, що головування Італії в G7 після Японії буде плідним для України.

Президент наголосив на важливості консолідованості демократичного світу. "Поки Група семи є ефективною, людське життя не програє", - додав глава держави.

Зеленський відзначив ураження в Чорному морі російського флоту, через що РФ була вимушена відступити. Президент закликав підтримати Україну в протидії російським атакам на нашу енергетику.

"Цієї зими ми маємо шанс виграти битву за енергетику... Зараз ми посилюємо ППО, зокрема, з вашою підтримкою, і якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що "Путін не виграв жодної операції за цей рік".

"Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готуємося до наступних кроків, і далекобійні засоби в цьому допомагають і дуже допоможуть", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив на важливості продовження підтримки України.

"Росія сподівається лише на одне – що наступного року консолідація світу зруйнується. Росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні... Ми з вами маємо дати відповідь на ці питання. Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік", - зауважив глава держави.

G7 і підтримка України