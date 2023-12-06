Президент Володимир Зеленський нині звернувся до учасників онлайн-саміту лідерів G7.
Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.
Зеленський подякував партнерам за підтримку нашої держави і висловив сподівання, що головування Італії в G7 після Японії буде плідним для України.
Президент наголосив на важливості консолідованості демократичного світу. "Поки Група семи є ефективною, людське життя не програє", - додав глава держави.
Зеленський відзначив ураження в Чорному морі російського флоту, через що РФ була вимушена відступити. Президент закликав підтримати Україну в протидії російським атакам на нашу енергетику.
"Цієї зими ми маємо шанс виграти битву за енергетику... Зараз ми посилюємо ППО, зокрема, з вашою підтримкою, і якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що "Путін не виграв жодної операції за цей рік".
"Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готуємося до наступних кроків, і далекобійні засоби в цьому допомагають і дуже допоможуть", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив на важливості продовження підтримки України.
"Росія сподівається лише на одне – що наступного року консолідація світу зруйнується. Росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні... Ми з вами маємо дати відповідь на ці питання. Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік", - зауважив глава держави.
G7 і підтримка України
- Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв онлайн-участь в розширеному засіданні міністрів закордонних справ країн “Групи семи” і партнерів. Йшлося про захист та зміцнення української енергосистеми для проходження зимового періоду. Під час засідання низка країн та організацій оголосили про готовність надати додаткове обладнання та фінансування задля захисту та посилення української енергосистеми протягом зими.
- Японія заявила, що підтримка “Групою семи” України у війні з Росією не залежатиме від загострення конфлікту на Близькому Сході.
- Раніше у Марокко відбулися щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Міністри фінансів та голови Центробанків країн "Великої сімки" зобов’язалися продовжувати докладати зусиль для того, щоб Росія сплатила довгострокове відновлення України.
- Нещодавно Україна розпочала переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.