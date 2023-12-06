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Андрій Єрмак обговорив стан реформ в Україні зі спікером Палати представників Конгресу США

Дипломати обговорили підтримку України Конгресом США.

Андрій Єрмак обговорив стан реформ в Україні зі спікером Палати представників Конгресу США
Фото: Андрій Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі Спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Обоговорювали шлях реформування України та підтримку Конгресу США. 

Про підсумки зустрічі Андрій Єрмак розповів у Telegram.

Глава Офісу Президента запевнив Майкла Джонсона, що Україна продовжує шлях реформування. 

"Подякував за підтримку Конгресу – вона життєво необхідна для України, і ми високо цінуємо її. Висловив надію, що вкрай важливі для захисту нашої держави ініціативи буде ухвалено. Ми продовжуємо боротьбу за свободу та цінності, що нас об'єднують", – розповів Єрмак. 

Про які реформи йдеться:

У Білому домі розробили перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги. У пріоритеті реформи, що стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів, Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Раніше Старша директорка Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слоут зазначила, що Україна вже досягла значного прогресу в реформах, але для вступу до НАТО потрібні подальші демократичні реформи та реформи у секторі безпеки.

В Адміністрації президента США найбільше стурбовані корупцією в Україні. Там неодноразово зазначали, що уявлення про корупцію на високому рівні може “підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду часів війни”.

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