У США вважають, що Україна вже досягла прогресу в реформах, але для запрошення до НАТО треба більше

Україні для вступу до НАТО потрібні подальші демократичні реформи та реформи у секторі безпеки. Про це заявила старша директорка Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слоут, повідомляє CNN. Вона зазначила, що Україна вже досягла значного прогресу в реформах.

Слоут також зауважила, що ПДЧ більше не є умовою для приєднання України. Вона схвально відгукнулася про комюніке Вільнюського саміту.

"Ми визнаємо, що Україна вже досягла значного прогресу в плані реформ… Але, як сказав і президент, і як чітко зазначено в комюніке, Україна все ще потребує подальших демократичних реформ і реформ у секторі безпеки. Президент чітко сказав, що ми вважаємо, що Україна може цього досягти. Але це все ще буде вимогою для приєднання України", – зазначила вона.

Слоут назвала комюніке "сильним, позитивним повідомленням, яке підтверджує, що Україна стане членом альянсу".

Але, за її словами, існує "серія реформ у сфері управління та безпеки", над якою Вашингтон працює з Києвом і з НАТО в цілому, вказуючи на документ "щорічної національної програми", розроблений Україною. Цей документ має щорічно переглядатися міністрами закордонних справ країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, що в комюніке саміту немає жодної конкретики про терміни вступу України чи навіть отримання запрошення. Україна отримає запрошення до вступу, коли "члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані". Зазначено, що необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.