Україна була би “беззахисною” без касетних боєприпасів, - Блінкен

Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних, у всьому світі та в Україні закінчувалися і були майже вичерпані.

Про це поідомив у інтерв’ю MSNBC Державний секретар США Ентоні Блінкен.

“І тому важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробили, ми цього не зробимо, тоді у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, то вони будуть беззахисні”, - зазначив держсекретар.

Блінкен відкинув занепокоєння щодо того, що касетні боєприпаси, які поставляються США, можуть створювати смертельну небезпеку в Україні протягом багатьох років, викидаючи нерозірвані боєприпаси.

Він наголосив, що така загроза вже існує, оскільки Росія використовує цю зброю в Україні.

“Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо”, - запевнив Блінкен.

Нагадаємо, країни Південно-Східної Азії, які все ще намагаються знищити касетні боєприпаси, скинуті на них військами США під час війни у В’єтнамі, закликають американців відмовитися від надсилання смертоносних бомб в Україну.

Раніше речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що загалом Берлін виступає проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист своєї території.