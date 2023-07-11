Головне за день. Вівторок, 11 липня

17 бойових зіткнень на сході, комюніке Вільнюського саміту, далекобійні ракети від Франції, коаліція винищувачів. Яким запам’ятається 503-й день повномасштабної війни.

НАТО опублікувала текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів Альянсу засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з росіянами, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо її прийняття.

В опублікованому на сайті НАТО тексті комюніке з 90 пунктів Україні присвячені декілька. Ще деякі – російському вторгненню та супутнім подіям, зокрема, про підтримку агресора Іраном та неоднозначні дії з боку Китаю.

Подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Впродовж доби відбулось 17 бойових зіткнень.

Ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і трьох - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 липня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський на шляху до Вільнюса отримав сигнали про те, що НАТО обговорює висунення умов навіть для запрошення України до вступу, а не те що для її членства в Альянсі.

Зеленський сказав, що представники України будуть на саміті у Вільнюсі з поваги до НАТО, але Україна також заслуговує на повагу. Президент вважає "безпрецедентним і абсурдним", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

"І коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", – наголосив Зеленський.

Координатор стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна все ще має виконати низку вимог перед тим, як зможе вступити до НАТО.

"Зараз є деякі реформи – хороше управління, верховенство права, політичні реформи – над якими Україні потрібно працювати, і ми віримо, що деякі з них важко втілити під час війни. Звісно, вони зараз перебувають у стані війни. Тож, членство в НАТО у найближчій перспективі не є можливим, оскільки це втягнуло б НАТО у війну з Росією", – сказав він.

Кірбі додав, що визнає розчарування, яке висловив президент України.

Франція почне постачати Україні далекобійні ракети, заявив президент Еммануель Макрон на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Посольство України у Франції уточнило, що українцям постачатимуть ракети Scalp. Ці ракети також відомі, як Storm Shadow, і їх українцям уже постачає Британія.

Ці ракети призначені для запуску з літаків. У експортному варіанті дальність ураження – понад 250 кілометрів. Для Франції та Британії випускають варіанти з дальністю в 500 км, пише "Мілітарний".

Ракети дальнього ураження належать до головних потреб України.

Президент Володимир Зеленський виступив перед багатолюдним мітингом на підтримку Україну у Вільнюсі.

Перед своїм виступом Зеленський вигукнув "Слава Україні", на що натовп відповів "Героям Слава". Президент пожартував, що почувається фактично "як вдома".

Він подякував усім, хто перебуває на площі та міжнародним партнерам. А особливо Литві, яка всіма силами підтримує Україну у війні з Росією й просуває її вступ до НАТО.

Також на мітингу-концерті пронесли прапор України з Бахмута та встановили його на центральній площі Вільнюса. На мітингу був присутній президент Литви Гітанас Науседа. Мітинг у центрі Вільнюса був запланований як кульмінація громадської кампанії на підтримку ідеї набуття Україною статусу 33-го члена НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

За його словами, до коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.

"Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі. Є можливість включення в програму інших типів винищувачів. Коаліція готова розглянути інші способи надання повністю функціональних можливостей F-16", - написав Резніков.

Reuters зазначає, що навчання стартує у серпні в Данії, а навчальний центр буде створено у Румунії.

Вищий антикорупційний суд націоналізував активи підсанкційних російських власників на десятки мільярдів гривень, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За матеріалами ДБР Вищим антикорупційним судом ухвалені рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. До державного бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів.

Зазначається, що працівники ДБР викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками, діяльність яких підпадала під дію пункту 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур одіозні російські олігархи, наближені до Путіна. Зокрема, брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

Які активи представників олігархату країни-агресора націоналізовано у власність України – в нашій новині.

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