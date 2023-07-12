На Харківщині тракторист підірвався на вибуховому предметі

Сьогодні, 12 липня, на території Балаклійської громади Харківської області на вибуховому предметі підірвався тракторист.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“На автодорозі Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка водій трактора “МТЗ” здійснював скошування трави на узбіччі та наїхав на невстановлений вибуховий предмет, який здетонував”, - повідомили в поліції.
Зазначається, що внаслідок вибуху тракторист отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався екскаватор.