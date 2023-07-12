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На Харківщині тракторист підірвався на вибуховому предметі

Внаслідок вибуху тракторист отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.

На Харківщині тракторист підірвався на вибуховому предметі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 12 липня, на території Балаклійської громади Харківської області на вибуховому предметі підірвався тракторист. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

“На автодорозі Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка водій трактора “МТЗ” здійснював скошування трави на узбіччі та наїхав на невстановлений вибуховий предмет, який здетонував”, - повідомили в поліції.

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Зазначається, що внаслідок вибуху тракторист отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався екскаватор.

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