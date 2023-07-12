Російські війська у середу, 12 липня, обстріляли артилерією прикордонне село Одноробівка Харківської області.
Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області повідомляє у Facebook.
“12 липня близько опівдня ворог знову завдавав артилерійського обстрілу по прикордонному селу Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району”, - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, в результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю сталася пожежа і значні руйнування. Рятувальники о 13:55 пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, що у Харківській області протягом минулої доби окупанти обстріляли з артилерії близько 15 прикордонних населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів.