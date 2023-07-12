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Російська артилерія обстріляла прикордонне село на Харківщині

Жертв та постраждалих немає.

Російська артилерія обстріляла прикордонне село на Харківщині
Фото: ДСНС

Російські війська у середу, 12 липня, обстріляли артилерією прикордонне село Одноробівка Харківської області.

Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області повідомляє у Facebook.

“12 липня близько опівдня ворог знову завдавав артилерійського обстрілу по прикордонному селу Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району”, - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, в результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю сталася пожежа і значні руйнування. Рятувальники о 13:55 пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

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Нагадаємо, що у Харківській області протягом минулої доби окупанти обстріляли з артилерії близько 15 прикордонних населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів.

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