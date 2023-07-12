Переговори з Польщею щодо ремонту танків Leopard тривають, − міноборони Німеччини

Берлін спростував інформацію про відмову від участі у перемовинах.

Міністерство оборони Німеччини спростувало інформацію про відмову від перемовин Варшави та Берліну щодо створення центру технічного обслуговування українських танків Leopard на території Польщі.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Польщі 3 липня тиснув на тих, хто брав участь у переговорах, заявивши, що вони повинні завершитися протягом 10 днів, щоб Берлін міг вирішити, “в якому напрямку планувати”.

Дехто сприйняв це як приховану загрозу, що хаб, де будуть ремонтувати пошкоджені у війні українські танки “Леопард”, може бути створений не в Польщі.

Газета Handelsblatt повідомила раніше в середу, що уряд Німеччини вийшов з переговорів про створення хабу в Польщі, посилаючись на джерела, які заявили, що німецька сторона вважає оцінку витрат Польщі непропорційною.

До переговорів були залучені німецькі та польські компанії, а також уряди обох країн, і основні проблеми стосувалися компаній.

Нагадаємо, після місяців суперечок у січні Німеччина погодилася надати Україні бойові танки Leopard 2, які вважаються одними з найкращих в арсеналі Заходу.

Відповідно до плану, два німецькі збройові концерни Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мали створити спільне підприємство, а польська державна збройова компанія PGZ – відкрити майстерню з ремонту танків на своїй території. Витрати на ремонт танків мав взяти на себе німецький уряд.

Однією із причин затримки ЗМІ називають різні оцінки вартості ремонтних робіт. За їхніми даними, польська PGZ хотіла брати понад 100 тисяч євро за так звану первинну діагностику танків. У Німеччині за неї зазвичай беруть близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ нібито не хоче надавати жодної гарантії на ремонтні роботи.