Варшава і Берлін не можуть домовитися щодо створення центру для ремонту танків Leopard, − ЗМІ

Українські військові проходять навчання на іспанських танках Leopard 2A4, які будуть відправлені в Україну, на військовій базі С

Влада Німеччини та Польщі не може домовитися щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard, які були передані Україні.

Про це BBC повідомило з посиланням на Spiegel.

Наприкінці травня у Польщі мав відкритися ремонтний центр, проте сторони досі не змогли дійти згоди, інформують джерела в оборонній сфері.

Видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани відкрити завод ще у квітні, оцінивши приблизні витрати на проєкт у 150 мільйонів євро.

“За два місяці після зустрічі в Рамштайні оптимізм згас – і не тільки у міністра. За словами інсайдерів оборонної промисловості, німецько-польський танковий проект досі не досяг жодного прогресу. Натомість Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства”, – пише Spiegel.

Відповідно до плану, два німецькі збройові концерни Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мали створити спільне підприємство, а польська державна збройова компанія PGZ – відкрити майстерню з ремонту танків на своїй території. Витрати на ремонт танків мав взяти на себе німецький уряд.

Однією із причин затримки джерела видання називають різні оцінки вартості ремонтних робіт. За їхніми даними, польська PGZ хотіла брати понад 100 тисяч євро за так звану первинну діагностику танків. У Німеччині за неї зазвичай беруть близько 12 тисяч євро. Крім того, PGZ нібито не хоче надавати жодної гарантії на ремонтні роботи.

У понеділок Борис Пісторіус має зустрітися зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком. “Це може стати останньою можливістю врятувати спільний проєкт перед самітом НАТО в середині липня”, − підсумовує висновок Spiegel.

Нагадаємо, наприкінці червня було відомо, що Німеччина і Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру. Переговори мали завершитися “найближчими днями”, до саміту НАТО у Вільнюсі.

Раніше у Польщі у технологічному центрі стартували роботи з ремонту танків Т-64 для України. Polska Grupa Zbrojeniowa уклала відповідний контракт із українським концерном "Укроборонпром". У центрі обслуговуватимуть та відновлюватимуть танки до повного робочого стану.