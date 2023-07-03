Вони діяли під видом одного з добровольчих формувань територіальної громади Миколаєва.

Працівники поліції Херсонської області затримали групу з 12 учасників, яких підозрюють у скоєнні злочинів під виглядом добровольчого формування.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

В поліції уточнили, що члени формування скоювали тяжкі та особливо тяжкі злочини на території Херсонської області під видом одного з добровольчих формувань територіальної громади Миколаєва.

Правоохоронці нагадали, що у травні цього року до обласної лікарні доставили 32-річного херсонця з осколковими пораненнями від підриву двох гранат РГД.

Потерпілий розповів поліції, що невідомі люди у військовій формі утримували його проти волі в одному з домоволодінь у с. Станіслав. Там чоловіка залякували, катували та хотіли вбити, кинувши гранати, які вибухнули.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Правоохоронці підозрюють у цьому злочині 12 членів одного з добровольчих формувань територіальної громади Миколаєва.

“Слідчі з’ясували, що на деокупованій території Херсонської області підозрювані вчиняли розбійні напади на помешкання громадян. Вони проникали до житлових будинків, погрожували господарям вогнепальною зброєю та заволодівали майном”, - зазначили в поліції.

Під час обшуків у підозрюваних було вилучено 7 одиниць автоматичної зброї, 2 одиниці нарізної, 8 гранат, 1 гранатомет, 2 30-мм артилерійських снаряди, 7 одиниць холодної зброї, понад 3,5 тис. набоїв різного калібру. Також були вилучені засоби зв'язку, техніка, чорнові записи, документи, два транспортні засоби, на яких переміщувалися учасники групи, а також викрадене майно потерпілих.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Організатору та його спільникам повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 “Замах на вбивство”, ч. 4 ст. 187 “Розбій”, ч. 2 ст. 190 “Шахрайство”, ч. 1 ст. 162 “Порушення недоторканності житла”, ч. 3 ст. 146 “Незаконне позбавлення волі або викрадення людини” Кримінального кодексу України.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Суд відправив 6 учасників угруповання в слідчий ізолятор, ще 6 перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці знешкодили групу вимагачів неіснуючих боргів з мешканців Дніпра. За даними слідства, троє дніпрян впродовж тривалого часу із застосуванням погроз вимагали неіснуючі борги у місцевих мешканців