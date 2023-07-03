У Херсонській області після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС підтопленими залишаються 18 населених пунктів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"3 липня підтопленим залишається 1 населений пункт (1 будинок) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території", – ідеться у повідомленні.

З початку робіт по лінії 101 та 112 надійшло 2 412 звернень громадян. Проводяться роботи щодо відкачування води. З початку доби відкачано 1 200 тонн води з семи підвалів. З початку робіт відкачано 479 008 тонн води з 1 032 будинків та підвалів.

Підвезено 38 тонн води, з них питної 36 тонн та дві тонни технічної води. З початку робіт – 1 070 тонн води, зокрема питної 755 тонн та 315 тонн технічної води.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що підтоплення кладовищ, скотомогильника внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, може спричинити епідемії на окупованій Херсонщині.