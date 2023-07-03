Львівський суддя заявив про незаконні втручання в розподіл справ у суді

Суддя Франківського районного суду Львова Василь Кузь заявив про незаконне тривале втручання в автоматизовану систему документообігу суду.

Про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що 26 червня суддя звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора з проханням відреагувати на порушення.

"Незаконне втручання в АСДС суду та мою діяльність як судді полягає в тому, що мене та низку інших суддів Франківського районного суду м. Львова було виключено з системи для участі в системі розподілу судових справ з приміткою «відсутня спеціалізація», у той час, коли у суді «спеціалізація», за виключенням проваджень, де підозрюваними (обвинуваченими) є неповнолітні особи, відсутня", - йдеться в заяві Кузя, оприлюдненій на сайті Вищої ради правосуддя.

Суддя заявив, що таке втручання в систему та в безпосередньо в його діяльність відбулося при розподілі восьми справ. Зважаючи на це, він стверджує про системний характер таких втручань, зокрема у період 2019-2021 років.

Зі слів Кузя, порушення в розподілі справ були зафіксовані і під час аудиту Державної судової адміністрації у Франківському райсуді за цей період. А саме було виявлено:

58548 випадків несення змін до довідника «Спеціалізація суддів» в КП «Д-3» суду без відповідних рішень зборів суддів,

135 випадків несвоєчасної реєстрації судових справ,

2 754 випадки проведення повторного автоматизованого розподілу справ в КП «Д-3»,

у базі даних КП «Д-3» Франківського районного суду виявлено логін, який не був «прив’язаний» до конкретного працівника суду, однак був наділений широкими операційними можливостями без відповідного наказу керівника апарату суду.

З ініціативи Василя Кузя у грудні 2021 року були зареєстровані кримінальні провадження за фактами втручання в діяльність судових органів і фактами втручання в роботу автоматизованої системи документообігу (ст. 376 та ст. 376-1 ККУ), однак результатів їх розслідування досі немає. Тому Кузь повторно звернувся до ВРП та Офісу генпрокурора.

Заява судді мала розглядатися на засіданні ВРП 29 червня, однак результатів її розгляду поки що немає.

Нагадаємо, 1 червня Вища рада правосуддя обрала новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тепер ВВКС має відібрати близько 2500 нових суддів та атестувати ще 2000, тобто фактично оновити корпус суддів на роки вперед.