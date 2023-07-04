Під Бахмутом загинув львівський ресторатор, автор книги Андрій Гудима

У бою під Бахмутом 2 липня загинув львівський ресторатор, автор книги "69 спецій для серця" Андрій Гудима.

Про загибель повідомили в фейсбук Видавництва Старого Лева, яке готує до друку його книгу. Колектив видавництва зазначив, що Андрій став частиною і членом їхньої родини.

Фото: Видавництво Старого Лева Андрій Гудима

"Прощання з Андрієм Гудимою відбудеться в четвер об 11.00 в Гарнізонному храмі у Львові", – йдеться у повідомленні.

Андрій Гудима протягом пʼяти років був бренд-шефом львівської мережі Open. Мав художню та юридичну освіту.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві відбулося прощання із письменницею Вікторією Амеліною, загиблою внаслідок обстрілу Краматорська. Завтра прощання та похорон відбудуться у Львові.