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Під Бахмутом загинув львівський ресторатор, автор книги Андрій Гудима

Прощання відбудеться завтра об 11 годині в Гарнізонному храмі. 

У бою під Бахмутом 2 липня загинув львівський ресторатор, автор книги "69 спецій для серця" Андрій Гудима. 

Про загибель повідомили в фейсбук Видавництва Старого Лева, яке готує до друку його книгу. Колектив видавництва зазначив, що Андрій став частиною і членом їхньої родини. 

Андрій Гудима
Фото: Видавництво Старого Лева
Андрій Гудима

"Прощання з Андрієм Гудимою відбудеться в четвер об 11.00 в Гарнізонному храмі у Львові", – йдеться у повідомленні. 

Андрій Гудима протягом пʼяти років був бренд-шефом львівської мережі Open. Мав художню та юридичну освіту. 

Нагадаємо, що сьогодні в Києві відбулося прощання із письменницею Вікторією Амеліною, загиблою внаслідок обстрілу Краматорська. Завтра прощання та похорон відбудуться у Львові. 

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