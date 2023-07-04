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У Маріуполі за останні два тижні знайшли вбитими 8 російських окупантів, – міська рада

Шестеро з них було зарізано, двоє – застрелено в потилицю.

У Маріуполі за останні два тижні знайшли вбитими 8 російських окупантів, – міська рада
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

У Маріуполі за останні два тижні знайшли вбитими вісьмох російських окупантів.

Про це повідомляє міська рада із посиланням на російські Telegram-канали. 

“За останні два тижні у різних районах Маріуполя було знайдено вісім убитих військових. Шестеро з них було зарізано, двоє – застрелено в потилицю. Про це, за інформацією telegram-каналу, розповів російський офіцер, який наразі перебуває в окупованому Маріуполі”, – йдеться в повідомленні.

За його словами, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. 

Окупанти усвідомлюють, що маріупольці їх не люблять. Тому у них є підозра, що це зробили місцеві жителі.

Нагадаємо, окупанти затримують підприємців нібито за “співпрацю з ЗСУ” з метою отримання викупу від родичів. Російські військові продовжують використовувати окупаційний режим для власного збагачення.

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