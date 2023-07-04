У Києві в Михайлівському золотоверхому соборі попрощалися з загиблою внаслідок російського удару по Краматорську письменницею Вікторією Амеліною.

Завтра, 5 липня, чин прощання відбудеться о 15:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові. О 16 годині – поховання на Личаківському цвинтарі. Збір для прощання з Вікторією – біля головних воріт.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Вікторія Амеліна померла в лікарні імені Мечникова 1 липня унаслідок отриманих 27 червня травм. Того дня ворог вдарив "Іскандерами" по піцерії в центрі міста. З-під завалів кафе дістали 12 загиблих. Ще понад 60 людей були поранені.

Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала до Канади, однак невдовзі повернулася до України. Навчалася у Львівській політехніці.

2014 року вийшов дебютний роман Вікторії "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Книжка ввійшла до десятки найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року"-2014. Наступного року роман було перевидано, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука, повідомляв Інститут масової інформації.

У 2016 році вийшла дебютна дитяча книжка "Хтось, або Водяне Серце". Наступна її книжка для дітей "Е-е-есторії екскаватора Еки" побачила світ у 2021 році. У 2017 році у Видавництві Старого Лева вийшов другий роман "Дім для Дома". Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: "ЛітАкцент року"-2017, Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії. Запорізька книжкова толока назвала "Дім для Дома" найкращою прозовою книжкою року.

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Дім для Дома" було перекладено іспанською мовою.

У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.