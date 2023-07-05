"Потрібно трішки потерпіти": ​Епіфаній упевнений, що Києво-Печерська та Почаївська лаври перейдуть до ПЦУ

"Процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотнім".

Києво-Печерська і Почаївська лаври, які поки що під юрисдикцією Української православної церкви Московського патріархату, долучаться до єдиної Православної церкви України.

Про це заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє Укрінформ.

“Ми маємо уже визнану українську православну церкву. Згідно з соціологічними опитуваннями, ми знаємо, що тільки 4% населення України підтримують російську православну церкву. Цей процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотнім. Потрібно трішки потерпіти”, - сказав Епіфаній.

Тому, на його переконання, Києво-Печерська, Почаївська лаври та інші православні храми, які поки що пребувають під юрисдикцією російської православної церкви, долучаться до єдиної Православної церкви України.

"Українці всі разом будуть прославляти Бога своєю рідною мовою в єдиній церкві, служити інтересам українського народу та української держави", - наголосив митрополит.

Нагадаємо, цього року у Вербну неділю ПЦУ провела службу у Києво-Печерській Лаврі.

Раніше також повідомлялося, що Донецька ОВА перегляне договір з УПЦ МП щодо Святогірської лаври.