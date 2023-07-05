Спецпредставник Китаю не повірив, що ППО Patriot збила "Кинджал", але подивитися докази не захотів, – FT

Хуей поїхав із Києва, так і не побачивши рештки російської гордості.

Спецпредставник КНР у справах Європи Лі Хуей не повірив, що американська система ППО Patriot змогла збити російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед українських дипломатів.

Інформацію про недовіру Хуея підтвердив і міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що пропонував китайському представнику перевірити докази.

"Я запропонував йому, якщо він має сумніви, то ми готові надати докази", – сказав він.

Однак Хуей поїхав із Києва, так із ними і не ознайомившись.

Міністр оборони зазначив, що коли вперше Україні вдалося збити "Кинджал", він саме перебував у США – країні, яка виготовила ППО, що зробило це можливим.

"У мене хороші новини. Ми збили «Кинджал»", – сказав тоді Резніков колегам.

Росія весь час заявляла, що "Кинджал" неможливо збити, але тоді, в травні, українськи сили застосували нещодавно отриману систему ППО – одну з найдосконаліших одиниць американського озброєння, і довели, що росіяни помилялися. Війна в Україні стала першою можливістю використати натівське озброєння у великих боях.

Після збиття цієї ракети в Повітряних силах заявили, що радіти зарано, оскільки Україні потрібна більша кількість систем протиповітряної оборони. Для захист міст та інфраструктури потрібно більше озброєння.