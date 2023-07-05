Найманці "Вагнера" відійшли більше місяця тому, заколот на ситуацію в зоні відповідальності не вплине, – Сирський

Командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський упевнений, що українським військам вдасться повернути повний контроль над Бахмутом.

У інтервʼю ABC News на запитання журналістки про те, чи вважає він можливим взяття під контроль цього міста, він сказав: "Так, звичайно. Упевнений". Сирський додав, що не відчуває тиску від союзників України до швидшого наступу.

"Немає такого, щоб нас хтось підштовхував. Є моє бажання, бажання моїх підлеглих, і ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні вийти, наприклад, на якийсь рубіж", – зазначив він.

Генерал сказав, що одна справа – це десь у спокійному місці вирішити, що треба наступати, а інша – робити це на полі бою за спротиву противника.

Сирський також визнав, що не знає, коли закінчиться війна. На запитання про заколот власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина генерал сказав, що на ситуацію в зоні його відповідальності це ніяк не вплине.

"Тому що у нас немає «Вагнера». Він відійшов більше місяця тому. Цей його заколот ніяким чином не вплинув на хід бойових дій в смузі відповідальності мого угруповання", – зазначив він.

Він також вважає, що історія "вагнерівців" уже завершується.

Нагадаємо, що після невдалого походу на Москву, оголошеного Пригожиним після обстрілу російською армією тилових позицій найманців, бійці так званої ПВК мають або підписати контракт із російським міноборони, або виїхати до Білорусі. За даними Радіо Свободи, в Білорусі будують величезний наметовий табір, ймовірно, саме для "вагнерівців".

Розкол між російським МО та Пригожиним почався ще в 2022 році і посилився на тлі того, що міністерство позбавило так звану ПВК права вербувати собі найманців у вʼязницях.

