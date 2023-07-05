Головне за ніч та ранок. Середа, 5 липня

У лікарнях залишаються семеро з 43 поранених унаслідок удару по Первомайському на Харківщині

Ніч у більшості областей минула відносно спокійно, але наразі на сході і півдні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 40 бойових зіткнень.

Учора зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, приватний автомобільний транспорт.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 4 липня, Збройні сили знищили близько 670 окупантів, 3 танки та 36 артилерійських систем. Загалом з початку повномасштабної війни наші оборонці ліквідували близько 231 700 військових РФ.

Про інші втрати противника – в новині.

Українські воїни продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ударів артилерією по цілях противника, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав речник Генштабу.

У Брянський області (Росія) ударом безпілотника-камікадзе знищено комплекс РЕБ "Діабазол" на базі машини "Урал", повідомили в Державній прикордонній службі України.

Згідно з повідомленням, це зробили "невідомі брянські партизани". Прикордонники також опублікували відео наближення БпЛА до цілі.

Р37-ВА – модифікація станції П-37 "МЕЧ" – рухома двокоординатна станція радіолокації (РЛС) кругового огляду наведення і цілевказівки. Призначена для ведення радіолокаційної розвідки повітряних цілей, забезпечення наведення винищувальної авіації та цілевказівки зенітним ракетним комплексам.

Коли саме відбулося знищення ворожої цілі на російській території, не уточнюється. Влада Брянської області заявила, що "обстріли" були, зокрема, сьогодні вночі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!