Протягом доби росіяни били по девʼяти областях України

По Чернігівській області росіяни стріляли за добу шість разів. Мінометами та артилерією били в Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Зафіксовано 77 вибухів. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив пʼять обстрілів (27 вибухів). Обстріляні три територіальні громади – Білопільська, Краснопільська, Миропільська. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 268 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська, Юнаківська громади. Краснопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватних будинки. Миропільська громада: пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею. Також росіяни били з артилерії (18 вибухів), унаслідок чого пошкоджено два приватних будинки та будівля колишньої ферми.

У Запорізькій за добу ворог здійснив 60 обстрілів по 12 населених пунктах. Наразі зафіксовано руйнування 17 цивільних об'єктів. Оріхів постраждав від авіаційного удару, Левадне, Новодарівка та Малинівка потерпіли від семи обстрілів ракетними системами залпового вогню, Новотроїцьке, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Чарівне пережили 52 артилерійських обстріли. На щастя, люди вціліли.

У Дніпропетровській вночі оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник. На ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді. Постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються.

У Луганській минулої доби ворог намагався наступати південніше Новоселівського. За підтримки авіації робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій західніше Нововодяного та південніше Діброви, але успіху не мав. Під артилерійський вогонь з боку окупантів вчергове потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 99 обстрілів (426 снарядів).

У Харківській протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів. Противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. 3 мінометів та артилерії обстріляв прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, зокрема: Вовчанськ, Уди, Курилівку, Білий Колодязь, Козачу Лопань, Одноробівка, Охрімівку, Землянки, Одрадне, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Мастівку та Кислівку. В населеному пункті Моначинівка окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. У Первомайському внаслідок влучання ракети "Ескандер" постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей. Пошкоджені вісім багатоповерхових будинків, горіли автомобілі. Ввечері ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Завдано 19 ударів, пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль. Жертв немає. Вночі у населеному пункті Білий Колодязь внаслідок обстрілу підприємства (цукровий завод) є руйнування та горіло трансформаторне мастило. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані. На ранок там відбувся артобстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані уточнюються. Сьогодні зранку у Козачій Лопані внаслідок обстрілу горів будинок, без потрерпілих. У Ізюмі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в Пісковському лісництві отримала травми, ампутацію ступні, осколкові поранення жінка 69 років.

У Донецькій за добу росіяни здійснили 23 обстріли. Обстріляно 13 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Лиман, Часів Яр, Велика Новосілка, Удачне, Північне, Веселий Гай, Ганнівка, Дальнє, Максимівка, Новоукраїнка, Дружківка. Пошкоджено два житлових будинки, непрацююча підстанція, будівля Дружківської МВА. На Донеччині за добу: двоє цивільних поранені.

У Миколаївській вчора протягом дня ворожих обстрілів зазнав Очаків, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Також вчора ворог з артилерії обстріляв акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площа 500 кв. м. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу ворог здійснив 83 обстріли (465 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів (27 снарядів). Окупанти поцілили у райони 24 населених пунктів області, школу в селі Велетенське, будівлю обʼєкта критичної інфраструктури у Херсонському районі. Через російську агресію дві людини загинули, одна дістала поранення.

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.