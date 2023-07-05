У лікарнях залишаються семеро з 43 поранених унаслідок удару по Первомайському

Учора окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь .Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 4 липня у селі Моначинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає.О 13:37 у місті Первомайський армія РФ завдала удар ракетою "Ескандер", постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. З них 5 – у Первомайському у стані середньої тяжкості, в основному – із осколковими пораненнями.

У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості.

Біля 20:00 ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Нанесено 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено 2 приватні будинки та знищено автомобіль. Жертв немає.

О 23:30 у селі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані.

Сьогодні близько 4:00 у селищі Білий Колодязь відбувся обстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Також о 04:32 у селі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок, без потрерпілих. У місті Ізюм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в лісництві отримала травми жінка 69 років.

За добу піротехніки обстежили 8,8 га території області, де виявили та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС (163 особи та 64 одиниці техніки).

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу було зафіксовано 47 ворожих авіаційних ударів. Ворог здійснив 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах України.