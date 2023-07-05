Протягом минулої доби ворог бив по Очакову на Миколаївщині

Учора, 4 липня, ворог обстрілював Очаків та населений пункт поблизу Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, внаслідок одного із обстрілів виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована.

Окрім цього, 4 липня о 19:10 ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади.

Також вчора, 4 липня, о 17:02 зафіксовано обстріл біля населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площа 500 кв. м, яка була оперативно ліквідована. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що за даними ОК "Південь", росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси. Вони хочуть, щоб Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди".