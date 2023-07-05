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Протягом минулої доби ворог бив по Очакову на Миколаївщині

Постраждалих немає.

Протягом минулої доби ворог бив по Очакову на Миколаївщині
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Учора, 4 липня,  ворог обстрілював Очаків та населений пункт поблизу Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, внаслідок одного із обстрілів виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована.

Окрім цього, 4 липня о 19:10 ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади.

Також вчора, 4 липня, о 17:02 зафіксовано обстріл біля населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площа 500 кв. м, яка була оперативно ліквідована. В усіх випадках обійшлося без постраждалих.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Нагадаємо, що за даними ОК "Південь", росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси. Вони хочуть, щоб Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди".

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