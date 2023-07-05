В окупованих Скадовську і Генічеську вакцинують від холери чиновників "адміністрацій"

В тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області збільшилася кількість випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні

У містах розпочата прихована вакцинація від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.

Нагадаємо, санітарно-епідеміологічна ситуація у регіоні погіршилася через підрив росіянами дамби на Каховській ГЕС і підтоплення значних територій.

Станом на кінець червня в Україні на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

За даними МОЗ, у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних із поверхневих водойм та зон рекреації проб води.