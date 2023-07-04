На Закарпатті зафіксовано масовий мор риби

Дослідження показали рівень перевищення забруднювальних речовин у водоймі в кілька разів.

У Закарпатській області в с. Чопівці Великолучківської територіальної громади Мукачівського району 23 червня стався масовий мор риби неподалік мосту через річку Полуй.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

“Працівники Держекоінспекції у Закарпатській області встановили, що мертвою рибою вкрите водне дзеркало від автомобільного мосту в с. Чопівці до с. Жуково і що, ймовірно, йдеться про скид у річку забруднювальних речовин”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці відібрали проби води на місці події для лабораторних досліджень, які показали рівень перевищення забруднювальних речовин у водоймі в кілька разів.

Забруднена ділянка простяглася на більш ніж 13 тис. кв.м, довкіллю завдано мільйонних збитків.

Нагадаємо, в Одеській області забороняється купання в морі, а також вилов риби і морепродуктів у відкритих водоймах. За результатами лабораторних досліджень проб води з обʼєктів навколишнього середовища, за останній тиждень виділені збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела, рота- астравіруси, холероподібні вібріони, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин.