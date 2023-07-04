ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканку Херсонщини підозрюють у співпраці з окупаційною адміністрацією

Зокрема, жінка брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму. 

Мешканку Херсонщини підозрюють у співпраці з окупаційною адміністрацією
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють мешканку Херсонської області у роботі на російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Під час окупації Станіслава жінка пішла на роботу до ворога. Вона стала секретарем у незаконно створеному “ВГА Станиславской сельской территориальной громады”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Серед іншого, жінка займалась організацією діяльності комунальних підприємств та підбором кадрів для своєї “адміністрації”. 

Крім того, жінка закликала місцевих підприємців реєструватися за законами Росії. 

А у вересні вона взяла участь в організації та проведенні псевдореферендуму. Підозрювана особисто ходила по домівках місцевих жителів та агітувала їх голосувати.

Раніше правоохоронці Херсонської області встановили 19 осіб, які працюють судекспертами в незаконному правоохоронному органі російської окупаційної влади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies