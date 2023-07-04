Народний депутат Сергій Алєксєєв вийшов з-під варти під заставу в 2,2 млн грн

Його звинувачують у тому, що він пропонував допомогти іноземцю уникнути екстрадиції за 50 тисяч доларів.

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2,264 млн грн.

Про це нардеп повідомив у коментарі Суспільному.

За слова Сергія Алєксєєва, заставу внесли ввечері, 3 липня. Звільнили депутата з СІЗО по обіді, 4 липня.

"Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи", — розповів Сергій Алєксєєв у коментарі журналістам.

Зазначається, що 3 липня у Личаківському районному суді Львова нардепу обрали запобіжний захід. Це 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень.

Як повідомив Алєксєєв у залі суду, через те, що засідання закінчились пізно – банківські установи уже не працювали. Із залу суду нардепа Сергія Алєксєєва перевезли до СІЗО.

Перед слуханням Сергій Алєксєєв заявив, що його підставили. За його словами, чоловік від якого він отримав гроші, його знайомий.

Про готовність взяти Алєксєєва на поруки заявили 7 народних депутатів, його однопартійців із "Європейської солідарності".

Прокурор генеральної прокуратури Яків Слісаренко просив застосувати до Сергія Алєксєєва запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави 10 мільйонів гривень.

Засідання у Личаківському районному суді Львова тривало понад 7 годин. У підсумку — суддя зачитав рішення — клопотання сторони обвинувачення задовольнили частково і знизили суму застави із 10 мільйонів до понад двох мільйонів.

Нагадаємо, Алєксєєва звинувачують у тому, що він пропонував допомогти іноземцю уникнути екстрадиції за $50 000.

Служба безпеки повідомила про викриття нардепа в червні. За даними слідства, парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

У ДБР згодом повідомили, що для Алєксєєва проситимуть арешт з альтернативою внесення застави 10 млн гривень. Опісля СБУ оприлюднила нові деталі справи: кримінальне провадження щодо вимагання грошей відкрили у квітні за заявою потерпілого. Тим часом підозрюваний вважає справу проти себе політичною розправою над опозицією.