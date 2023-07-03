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​Нардепу Алєксєєву суд обрав запобіжний захід

Це тримання під вартою із можливістю застави у розмірі понад 2,2 мільйона гривень.

​Нардепу Алєксєєву суд обрав запобіжний захід
Народний депутат Сергій Алєксєєв
Фото: eurosolidarity.org

Народному депутатові Сергію Алєксєєву Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід, передає "Суспільне".

Йдеться про тримання під вартою із можливістю застави у розмірі понад 2,2 мільйона гривень.

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Нагадаємо, Алєксєєва звинувачують у тому, що він пропонував "відмазати" іноземця від екстрадиції за "винагороду" в $50 000.

Служба безпеки викрила його у червні. За даними слідства, парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

У ДБР згодом повідомили, що для Алєксєєва проситимуть арешт з альтернативою внесення застави 10 млн гривень. Опісля СБУ оприлюднила нові деталі справи: кримінальне провадження щодо вимагання грошей відкрили у квітні за заявою потерпілого. Тим часом підозрюваний вважає справу проти себе політичною розправою над опозицією.

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