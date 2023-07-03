Грузинське МЗС викликало українського дипломата через санкції щодо авіакомпанії Georgian Airways

Тим часом компанія збільшує частоту польотів до Москви.

У Міністерстві закордонних справ Грузії відбувається зустріч із тимчасовим повіреним у справах України Олександром Шульгою, повідомляє Перший канал Грузії.

Шульгу викликали через застосування Україною санкцій щодо компанії Georgian Airways.

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб із Росії, Білорусі, Казахстану та Грузії, пов’язаних із війною проти України.

У травні Georgian Airways почала здійснювати прямі рейси до Москви, через що грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати авіакомпанію. Тепер же російська авіакомпанія "Азимут" і Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою і Тбілісі.