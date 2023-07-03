ГоловнаПолітика

Грузинське МЗС викликало українського дипломата через санкції щодо авіакомпанії Georgian Airways

Тим часом компанія збільшує частоту польотів до Москви.

У Міністерстві закордонних справ Грузії відбувається зустріч із тимчасовим повіреним у справах України Олександром Шульгою, повідомляє Перший канал Грузії.

Шульгу викликали через застосування Україною санкцій щодо компанії Georgian Airways.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб із Росії, Білорусі, Казахстану та Грузії, пов’язаних із війною проти України.

У травні Georgian Airways почала здійснювати прямі рейси до Москви, через що грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати авіакомпанію. Тепер же російська авіакомпанія "Азимут" і Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою і Тбілісі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies