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Порошенко привіз десантникам боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку

Політик попросив допомоги у пошуку великих автобусів для військових. 

Порошенко привіз десантникам боєприпаси для дронів, вантажівки і електроніку
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко на Донеччині передав кільком бригадам ДШВ велику партію техніки та боєприпасів, повідомляє пресслужба «ЄС». 

Зокрема, у «ЄС» зазначили, що 25-а бригада отримала великий комфортабельний автобус для перевезення особового складу, електроніку для командних пунктів та партію гранат ВОГ, які скидають з квадрокоптерів на позиції росіян. 

Фото: eurosolidarity.org

80-а бригада отримала лазне-пральні комплекси та 5 вантажівок DAF. 80-а бригада тепер має повний комплект лазне-пральних комплексів – 5 одиниць. Порошенко пояснює: поки це норма на бригаду, далі буде видно. 
Фото: eurosolidarity.org
Ексрезидент також закликав українців допомогти знайти для військових більше великих автобусів. Порошенко каже – запити є не лише від десанту. «За цими автобусами вже вишикувалася черга. Окрім десанту, їх просять у нас авіаційні, артилерійські, моторизовані бригади», – додав він. 

Автобуси потрібні, бо військові часто пересуваються з навчальних центрів у зону бойових дій, проводять передислокації. Важливо, щоб вони їздили з комфортом, якого на фронті обмаль – пояснює Порошенко. Він звернувся до всіх, хто має інформацію про автобуси у Європі у гарному стані: «Пишіть нам, ГО «Справа Громад». Ми купимо, щоб забезпечити наші війська комфортом».

«Моральний дух у наших хлопців високий. А ми щасливі їм допомагати», – говорить Порошенко. 

Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО «Справа Громад» системно постачає у ЗСУ вкрай необхідні транспортні засоби, кількість яких вже обчислюється сотнями. Більше 300 вантажівок Leyland DAF були законтрактовані у Великій Британії, половина з них вже на фронті. Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh , корисне навантаження яких становить 60 тон.

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