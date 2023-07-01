Прем'єр Іспанії Санчес оголосив про новий пакет допомоги на 55 млн євро (оновлено)

Це його другий візит та виступ у Раді цього року.

У Верховній Раді сьогодні виступив Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Про це у Телеграм повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Це вже його другий візит та виступ у Раді. Минулого разу він був у нас 23 лютого цього року", - нагадав Железняк.

Оновлено. Санчес зазначив, що Іспанія як головуюча в ЄС буде підтримувати український народ, повідомляє El Mundo.

"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців", - сказав він.

Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомоги на 55 млн євро.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, що у суботу, 1 липня, до Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Президент Зеленський анонсував візит Санчеса під час звернення до Євроради 29 червня.