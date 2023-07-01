"Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир", - заявив глава іспанського уряду під час візиту.

До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Відео прибуття з'явилося у твітері Санчеса.

"Я хотів, щоб перша подія головування Іспанії в Раді ЄС відбулася в Україні разом з Володимиром Зеленським", - зазначив Санчес.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

Він підкреслив, що "усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту і що "ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир".

Нагадаємо, Президент Зеленський анонсував візит Санчеса під час звернення до Євроради 29 червня.

Згодом в інтерв'ю журналістам Зеленський повідомив, що деякі держави заблокували його запрошення прем'єру Іспанії долучитися до саміту ЄС та Латинської Америки.