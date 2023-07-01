ГоловнаПолітика

До Києва прибув прем'єр Іспанії Санчес

"Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир", - заявив глава іспанського уряду під час візиту.

До Києва прибув прем'єр Іспанії Санчес
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Відео прибуття з'явилося у твітері Санчеса.

"Я хотів, щоб перша подія головування Іспанії в Раді ЄС відбулася в Україні разом з Володимиром Зеленським", - зазначив Санчес.

Він підкреслив, що "усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту і що "ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Президент Зеленський анонсував візит Санчеса під час звернення до Євроради 29 червня.

Згодом в інтерв'ю журналістам Зеленський повідомив, що деякі держави заблокували його запрошення прем'єру Іспанії долучитися до саміту ЄС та Латинської Америки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies