Президент звільнив очільників чотирьох районних адміністрацій Києва

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників чотирьох районних адміністрації Києва.

Документи оприлюднили на сайті глави держави.

Серед звільнених - Дмитро Ратніков (ексголова Деснянської РДА) і Сергій Павловський (колишній глава Святошинської РДА). Також Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов’язків голів Дніпровської РДА Павла Бабія і Подільської РДА Сергія Коваленка.

Крім того, ще один такий указ стосується Людмили Мерзлюк, яка була головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Нагадаємо, на засіданні 27 червня Кабмін підтримав проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності очільників КМДА Віталія Кличка та КМВА Сергія Попка та ще шістьох посадовців.

Також уряд підтримав проєкти розпоряджень Президента України про звільнення Ратнікова, Павловського і Мерзлюк, До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував догани і звільнення керівників в областях за результатами перевірки сховищ в Україні. Він зазначив, що комісії Міністерства внутрішніх справ разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів. При цьому лише 77% сховищ готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки.