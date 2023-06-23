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Шмигаль анонсував догани і звільнення керівників в областях за результатами перевірки сховищ

Комісії МВС разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів.

Шмигаль анонсував догани і звільнення керівників в областях за результатами перевірки сховищ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував догани і звільнення керівників в областях за результатами перевірки сховищ в Україні.

Про це Шмигаль розповів в етері телемарафону.

Він зазначив, що комісії Міністерства внутрішніх справ разом із ДСНС оглянули близько 63 тисяч об’єктів. 

"77% сховищ готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки. Водночас придатні укриття можуть забезпечити лише половину потреб українців", - розповів прем'єр.

Шмигаль сказав, що "відповідно, по деяких областях і районах будуть ухвалені кадрові рішення: як догани, так і звільнення керівників". 

"На початку наступного тижня Кабінет Міністрів запропонує укази на підпис Президенту", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 23 червня Президент Зеленський заявив, що чверть бомбосховищ в Україні й третина по Києву - непридатні для використання. 

Нещодавно директор департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав підозру через загибель людей 1 червня, які не змогли потрапити в укриття. Згодом суд відправив його під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

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