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Журналіста з Хмельниччини засудили до 5 років ув’язнення за державу зраду

Засуджений працював як позаштатний кореспондент й у державному російському пропагандистському інформагентстві "News Front".

Журналіста з Хмельниччини засудили до 5 років ув’язнення за державу зраду
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Журналіста з Хмельниччини засудили за державу зраду до 5 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла. 

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Зловмисник - із кола до проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацюють з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали керівнику забороненої "ОПЗЖ".

"Засуджений працював як позаштатний кореспондент та був автором публікацій у державному російському пропагандистському інформагентстві «News Front». Із 2016 року безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників Кремля, допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі. Публічно підтримував окупацію та дії бойовиків на Донбасі", - розповіли у прокуратурі.

Усі неправдиві матеріали зрадник спочатку погоджував з представниками РФ.

До вироку суду зловмисник перебував під вартою, а після рішення суду може оскаржити його в апеляції.

Нагадаємо, у Києві затримали жителя, який допомагав росіянам поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію у столиці. Він позиціонував себе як “фіксер” і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства “Бел.ru”, що розташоване на території Бєлгородської області РФ.

Крім того, Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишню вінницьку журналістку Юлію Тарапату, яка є заступником головного редактора видання "Вечірня Москва".

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