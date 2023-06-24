Армія РФ поранила в Україні вже 1030 дітей

24 червня у Дніпрі поранили двох хлопчиків віком 3 та 9 років.

Армія Російської Федерації вбила в Україні 490 дітей і ще 1030 дітям завдала поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

“Станом на ранок 24 червня більш ніж 1520 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 490 дітей загинули та понад 1030 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, - йдеться в повідомленні.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 466, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

У суботу, 24 червня, внаслідок ракетного обстрілу ворогом Дніпра дістали поранення двоє хлопчиків віком 3 та 9 років.