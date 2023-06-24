Над Херсонщиною та Вінниччиною ППО збила по ракеті, на Одещині одна ракета впала на відкриту територію

Вночі росіяни двічі атакували ракетами південні регіони України. З використанням стратегічної авіації з Каспію вночі ворог випускав Х-101/555.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Так, над Херсонщиною та Вінниччиною сили протиповітряної оборони знищили по одній ракеті, над Миколаївщиною – дві, над Кіровоградщиною - три.

Через падіння уламків збитої ворожої ракети в Вінницькому районі спалахнула нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали. А у Кропивницькому уламки збитих ракет пошкодили кілька будинків, але також обійшлось без людських втрат.

Крім того, два "Калібри" під час світанкової атаки були спрямовані з акваторії Чорного моря по Одещині. За результатами повітряного бою одну ракету знищили, а інша, обстріляна, впала на відкриту територію.

У результаті вибуховою хвилею було пошкоджено складську будівлю. Обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо, уночі 24 червня Росія завдала удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами «Shahed-136/131». Українські захисники збили 41 повітряну ціль і ще два ударні дрони.

Росіяни обстріляли декілька районів Харкова, є влучання в газову трубу. Крім того, ворог атакував Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками. Через падіння уламків є поранені. А в Києві уламки ракети влучили в багатоповерхівку.