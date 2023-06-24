У Києві вночі уламки ракети влучили в багатоповерхівку. Є загиблі та поранені

У ніч на 24 червня під час чергової масованої російської атаки уламки влучили в 24-поверхівку. в Соломʼянському районі Києва. Станом на 7 ранку відомо про двох загиблих.

Ще 11 осіб травмовані, з них госпіталізували трьох. Про це голова КМВА повідомив у Telegram.

"Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За уточненими даними, сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах. Найбільше постраждав 18-ий поверх. Пожежу локалізували о 04.40, ліквідовано о 06:30.

"Виявлено тіла 2 загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з під завалів та 1 людину деблоковано з ліфту. Постраждало щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку. Залучено 90 осіб та 22 од. техніки ДСНС в т. ч. два кінологічних розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС (надано психологічну допомогу 15 особам)", – зазначив Попко.

Згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни запустили щонайменше один тип ракет – Х-22. Дані стосовно чергового нападу на мирних людей уточнюються.