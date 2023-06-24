Конфлікт між Пригожиним і Шойгу не є постановочним, - Буданов

Керівник ГУР вважає, що Пригожин частіше каже про втрати росіян.

Конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом є "реальним", а не постановочним.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Я ніяк це не назву грою на публіку чи фейком. Це конфлікт цілком реальний, і вони його в принципі не приховують", - сказав Буданов.

Він зазначив, що Пригожин "часто говорить правду" про ситуацію в російській армії, на відміну від Міноборони РФ, котрі зазвичай брешуть.

"Чому це так ріже око, на мій погляд. Тому що Пригожин, в принципі, подобається це чи не подобається це зараз немає значення. Він каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже неправду. Якщо послухати звіти Конашенкова, Міноборони, взагалі Генштабу - там все добре, вони перемагають, кудись рухаються. Пригожин же каже навпаки, що подивіться навкруги - це точно не переможна війна, тут в принципі вже не перемогти; подивіться які прорахунки, стріляти немає чим, що робити військо не розуміє, воно ненавчене. Тому це фейком не назвеш. Це зустрічний бій. Хоча і перше, і друге цілком працює на Російську Федерацію, це теж треба пам'ятати", - заявив Буданов.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".