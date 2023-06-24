ППО збила на Миколаївщині дві російські ракети типу Х-101/555

На Миколаївщині протиповітряна оборона збила дві російські ракети.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сили та засоби ППО повітряного командування "Південь" знищили ракети типу Х-101/555.

Напередодні, 23 червня, російські окупанти завдали артилерійських обстрілів по території Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Кропивницькому уламки ракет пошкодили декілька будинків. Крім того, уночі 24 червня росіяни обстріляли декілька районів Харкова, є влучання в газову трубу. Також ворог атакував Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками. Через падіння уламків є поранені. А в Києві уламки ракети влучили в багатоповерхівку. Є жертви.